Beautiful anticipazioni americane | la collezione di Eric lanciata da Katie Logan e Bill Spencer

Nelle prossime puntate di Beautiful, Katie Logan e Bill Spencer lanceranno una collezione di Eric Forrester. La loro decisione rappresenta un passo importante nella trama e potrebbe creare tensioni tra i personaggi coinvolti. La storyline si svilupperà con confronti diretti e sviluppi inaspettati, lasciando aperte diverse possibilità per gli episodi successivi. La situazione si preannuncia come un momento di svolta per le dinamiche tra i protagonisti.

Sarà un vero e proprio colpo basso quello che Katie e Bill riserveranno a Eric Forrester nelle rossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, la sorella di Brooke e lo Spencer decideranno di portare in passerella alcuni capi firmati da Eric Forrester. Il successo professionale dei due segnerà però una profonda crisi nei rapporti tra le due sorelle Logan. Anticipazioni americane Beautiful: “Logan” la casa di moda della discordia. Il ricevimento nuziale di Hope e Liam – che torneranno presto a essere di nuovo una coppia – sarà l’occasione per una proposta di matrimonio che Bill Spencer intende fare all’ex moglie Katie.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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