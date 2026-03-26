Beautiful anticipazioni 26 marzo 2026 | Steffy non accetta la decisione di Ridge Bill incontra Katie

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful. In questa puntata, si scopre che Steffy non accetta la decisione presa da Ridge, mentre Bill incontra Katie. La puntata presenta alcuni sviluppi nelle relazioni tra i personaggi principali, con scene che si concentrano sui loro confronti e decisioni.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Steffy apparirà non poco infastidita per il fatto che suo padre abbia proposto a Brooke il ruolo di co-amministratore delegato alla Forrester Creations senza prima confrontarsi con lei. Anticipazioni Beautiful 26 marzo 2026: come ha preso Katie la novità su Bill? I due hanno un confronto La figlia di Ridge non riuscirà ad accettare il suo comportamento e la sua decisione, non pensa affatto che sia una buona idea gestire l'azienda insieme a Brooke. Nel frattempo Bill ha sentito la necessità di incontrare Katie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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«Non posso credere che tu abbia deciso tutto senza nemmeno consultarmi. » Steffy non trattiene la rabbia quando scopre che Ridge ha scelto di lasciare il suo posto a Brooke. Nell’episodio di Beautiful del 26 marzo 2026, trasmesso su Canale5 alle 13:45, la t - facebook.com facebook