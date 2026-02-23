Eric Forrester si sente male di nuovo a causa di problemi di salute che si manifestano nelle prossime puntate di Beautiful. La sua condizione peggiora, preoccupando i familiari che cercano di capire cosa stia succedendo. Un episodio improvviso mette in allerta tutti, portando tensione tra i personaggi. La scena si concentra sulla preoccupazione crescente dei parenti mentre cercano di assisterlo. La storia si sviluppa con un nuovo malore che scuote la famiglia.

Tornerà l’incubo per la salute di Eric Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riporiano gli spoiler americani infatti, il capostipite di casa Forrester accuserà nuovi malori, che faranno tremare i suoi familiari. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: Ridge allontana Eric dall’azienda. Il recente malore di Eric Forrester spingerà Ridge a imporgli un veto nell’azienda. Temendo che la mole di lavoro possa causare nel genitore una ricaduta, e ansioso di poter dimostrare a tutti il suo valore come stilista senza l’ombra del genitore, Ridge allontanerà Eric dall’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Beautiful Anticipazioni Americane: I Forrester di nuovo in crisi, Eric sta male!

Beautiful Anticipazioni Americane: Li Esplode E Strozza Luna!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Iran-Usa, Trump valuta attacco mirato: tensione prima del nuovo round di colloqui; Beautiful anticipazioni americane: Carter Walton si sposa, sarà finalmente felice o no?; Beautiful, anticipazioni americane: nuovi malori per Eric Forrester; Beautiful Anticipazioni Americane: Eric distrutto dalla Logan e dai suoi segreti, si mette male!.

Beautiful, anticipazioni americane: nuovi malori per Eric ForresterIl recente malore di Eric Forrester spingerà Ridge a imporgli un veto nell’azienda. Temendo che la mole di lavoro possa causare nel genitore una ricaduta, e ansioso di poter dimostrare a tutti il suo ... superguidatv.it

Beautiful: Eric Forrester, nuovi malori nelle puntate americane | AnticipazioniNelle prossime puntate americane di Beautiful, Eric Forrester si ritroverà sempre più assorbito dal suo nuovo impegno lavorativo come stilista di Logan, la casa di moda appena avviata da Bill e Kati ... msn.com

«Prendo le mie decisioni. Sono vecchio, ma non sono invisibile». Queste parole di Eric Forrester hanno lasciato tutti senza parole, a partire da Ridge. Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, la tensione tra padre e figlio è arrivata al limite. Eric, stanco - facebook.com facebook