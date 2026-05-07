Bce Schnabel | i rischi che serva una stretta monetaria sono aumentati

La Banca centrale europea ha segnalato che l'inflazione nell'area dell'euro continua a salire oltre l'obiettivo prefissato, a causa di un nuovo shock negativo sul fronte dell'offerta. La responsabile delle politiche monetarie ha dichiarato che i rischi associati a una stretta monetaria sono aumentati, evidenziando come la situazione richieda una valutazione attentamente calibrata delle prossime mosse. La crescita dei prezzi rimane un elemento di attenzione per le autorità monetarie della regione.

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Roma, 7 mag. (askanews) – Anche nell’area dell’euro “ancora una volta l’inflazione sta aumentando in maniera considerevole al di sopra del livello obiettivo, in risposta ad un altro shock avverso sul lato dell’offerta. Il Consiglio direttivo (della Bce) ha messo in chiaro di essere pronto a fare tutto quello che è necessario per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. Se lo shock dei prezzi dell’energia dovesse ampliarsi, la politica monetaria dovrà inasprirsi per contenere il rischio di effetti di secondo livello che possano minacciare la stabilità dei prezzi. Questo rischio è aumentato nelle ultime settimane”. Lo ha affermato Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Bce nel suo intervento oggi a Londra, alla quinta edizione della lettura annuale in onore di Charles Goodhart.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Bce mantiene tassi fermi al 2%. Ma "rischi inflazione sono aumentati" Leggi anche: Bce: mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentati Panoramica sull’argomento Si parla di: SPY FINANZA | Il rischio di un nuovo 2011 per l’Europa. Bce, Schnabel: i rischi che serva una stretta monetaria sono aumentatiRoma, 7 mag. (askanews) – Anche nell’area dell’euro ancora una volta l’inflazione sta aumentando ... msn.com Bce, Schnabel: pronta a fare ciò che è necessario per riportare inflazione a obiettivo 2%(Teleborsa) - Anche nell'area dell'euro ancora una volta l'inflazione sta aumentando in maniera considerevole al di sopra del livello obiettivo, in risposta ad un altro shock avverso sul lato dell'of ... teleborsa.it