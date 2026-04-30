Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere i tassi d’interesse al 2%, senza apportare modifiche. Tuttavia, in una dichiarazione ufficiale, si segnala che i rischi di inflazione sono aumentati rispetto alle valutazioni precedenti. La decisione arriva in un contesto di incertezza economica, con attenzione rivolta alle prossime mosse in politica monetaria. La banca centrale continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione dei prezzi e della crescita economica.

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimangono così invariati al 2%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente. Ma l'Eurotower nella nota finale del Consiglio sottolinea come "i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati". Infatti, "il conflitto in Medio Oriente ha causato un brusco incremento delle quotazioni energetiche, sospingendo al rialzo l'inflazione e gravando sul clima di fiducia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bce mantiene tassi fermi al 2%. Ma "rischi inflazione sono aumentati"

Notizie correlate

Leggi anche: Bce: mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentati

Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tassi fermi anche ad aprile 2026? Le ultime sulle prossime decisioni della BCE; BCE verso una possibile conferma dei tassi. Gli effetti su mutui a tasso fisso e variabile; Riunione Fed aprile 2026: tassi fermi e successione Powell; Dilemma tassi Bce: crescita dell’Eurozona ferma mentre la guerra in Iran alimenta l’inflazione.

Bce mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentatiNessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle ope ... adnkronos.com

La Bce lascia i tassi fermi al 2%, occhi puntati su Iran, energia e inflazioneLa Bce mantiene, come atteso, i tassi d’interesse fermi. Il tasso sui depositi resta così al 2% che aveva raggiunto nel giugno 2025, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e qu ... affaritaliani.it

Francoforte mantiene fermo il costo del denaro, ma avverte dei rischi su inflazione e crescita nell’area euro. Lagarde: "Monitoriamo la situazione con cura". Per i mercati finanziari a giugno arriverà la stretta anti-rincari - facebook.com facebook