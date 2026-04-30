Bce | mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentati

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, senza apportare modifiche alle politiche monetarie. Tuttavia, sono stati segnalati un aumento dei rischi legati all’inflazione, che potrebbero influenzare le decisioni future. La riunione si è svolta senza sorprese, confermando le posizioni precedenti della banca centrale. Le decisioni sono state comunicate in un comunicato ufficiale diffuso alla fine dell’incontro.

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimangono così invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente. Ma l'Eurotower nella nota finale del Consiglio sottolinea come "i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati". Infatti, "il conflitto in Medio Oriente ha causato un brusco incremento delle quotazioni energetiche, sospingendo al rialzo l'inflazione e gravando sul clima di fiducia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bce: mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentati Notizie correlate Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine La BCE mantiene i tassi invariati, ma segnala un’elevata incertezzaLa Banca centrale europea (BCE) ha deciso di mantenere invariato il tasso sui depositi al 2% per la quinta riunione consecutiva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tassi fermi anche ad aprile 2026? Le ultime sulle prossime decisioni della BCE; BCE verso una possibile conferma dei tassi. Gli effetti su mutui a tasso fisso e variabile; Riunione Fed aprile 2026: tassi fermi e successione Powell; Dilemma tassi Bce: crescita dell’Eurozona ferma mentre la guerra in Iran alimenta l’inflazione. Bce: mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentatiRoma, 30 apr. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi sui depositi ... iltempo.it Riunione BCE, tassi ancora fermi. Ma con shock inflazione quanti rialzi nel 2026? Parla Lagarde, DIRETTADopo la Fed, tocca alla BCE di Christine Lagarde annunciare la decisione sui tassi dell'area euro. L'incubo dell'inflazione più alta. La diretta di Money.it. money.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/bce-tassi-fermi-e-occhi-puntati-sull-inflazione-AI1w24kC - facebook.com facebook Borse di studio della Banca Centrale Europea (BCE) per donne 2026: 10.000 Euro Info e requisiti nel primo commento x.com