Bayern-PSG perché non è stato dato rigore per il mani di Neves | la regola IFAB che ha deciso la semifinale

Durante la semifinale di Champions tra Bayern e PSG, si è discusso molto sulla mancata assegnazione di un calcio di rigore per un episodio di mani in area. L'arbitro, secondo quanto stabilito dalla regola IFAB, ha preso una decisione che è stata successivamente confermata come corretta. La decisione ha avuto un impatto diretto sulla partita, senza che siano state sollevate contestazioni ufficiali riguardo alla validità della scelta.

La decisione dell'arbitro Joao Pineiro sull'episodio che ha cambiato il destino della semifinale di Champions è stata corretta. Il punto più discusso è la poca conoscenza pubblica di questa norma, citata solo in una sezione FAQ del regolamento IFAB (articolo 12) e raramente applicata in partite di così alto livello.🔗 Leggi su Fanpage.it

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