Bayern Monaco–PSG 1-1 | i francesi volano in finale di Champions

Il Paris Saint-Germain ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco nella semifinale di UEFA Champions League, qualificandosi per la finale. La partita si è conclusa con un gol di Kvara e Kane, entrambi decisivi per il risultato. I francesi ottengono così l'accesso alla finale, dopo aver pareggiato il confronto con i tedeschi. La gara si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre.

PSG in finale di Champions: 1-1 col Bayern, decisivo Kvara-Kane. Il Paris Saint-Germain (Paris Saint-Germain) pareggia 1-1 contro il Bayern Monaco (Bayern Monaco) e conquista la finale di UEFA Champions League. Match subito acceso: dopo soli due minuti Kvaratskhelia porta avanti il PSG, ma il Bayern reagisce e resta in partita fino al finale, quando Harry Kane trova il gol del pareggio. Nonostante la pressione dei tedeschi, il PSG riesce a gestire il risultato complessivo e stacca il pass per la finale, dove affronterà l’Arsenal (Arsenal) il 30 maggio. Una partita intensa e spettacolare, decisa da episodi e grande qualità offensiva da entrambe le squadre.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Bayern Monaco–PSG 1-1: i francesi volano in finale di Champions PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a DembeléOusmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida... Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League!Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: VIDEO. Bayern Monaco Psg 1-1: gol e highlights Champions; Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finale; Bayern Monaco-Psg semifinale di Champions il risultato 1-1: A Dembelé risponde Kane, ma in finale con l'Arsenal ci vanno i parigini; Dembelè subito, Kane troppo tardi: 1-1, il PSG vola ancora in finale. Bayern Monaco-Psg 1-1: video, gol e highlightsGara meno spettacolare rispetto al 5-4 del Parco dei Principi ma comunque intensa all’Allianz Arena. Il Psg trova un pareggio dopo essere stato a lungo in vantaggio e raggiunge l’Arsenal in finale di ... sport.sky.it Bayern Monaco-Psg 1-1, le pagelle della semifinale di ritorno di Champions LeagueEra quasi impossibile replicare lo spettacolo dell'andata, ma anche il ritorno tra Bayern Monaco e Psg ha regalato emozioni, con il gol dopo soli due minuti di Kvara e il pareggio negli ultimi istanti ... sport.sky.it Record in Champions League per Khvicha Kvaratskhelia. Grazie all’assist servito a Ousmane Dembélé nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, l’esterno del PSG ha scritto una pagina di storia della competizione: nessun giocatore, prima di lui, er - facebook.com facebook Così il Presidente dei parigini dopo l'1-1 col Bayern Monaco all'Allianz Arena #PSG #BayernPSG #ChampionsLeague #Tuttosport x.com