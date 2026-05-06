Bayern Monaco PSG 1-1 non basta il gol di Kane | i parigini volano in finale di Champions League!

Da calcionews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di ritorno di Champions League, il match tra Bayern Monaco e PSG si è concluso con un punteggio di 1-1 all’Allianz Arena. Nonostante il gol di Kane, i francesi hanno passato il turno grazie al risultato dell’andata, che si era concluso con un punteggio di 5-4 in loro favore. La qualificazione del PSG permette loro di accedere alla finale della competizione.

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BAYERN MONACO – REAL MADRID gol e highlights | UEFA Champions League

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