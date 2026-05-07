Bayern Monaco – PSG 1-1 5-6 complessivo | il gol di Dembele in anticipo manda i detentori in un’altra finale di Champions League nonostante il gol nel finale di Kane

Il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain si sono affrontati in semifinale di Champions League, terminando con un punteggio di 1-1 nella gara di ritorno. Il risultato complessivo di 6-5 in favore del PSG ha garantito agli ospiti la qualificazione alla finale. Un gol di Dembele ha aperto le marcature nel match, mentre Kane ha segnato nel finale, ma non è stato sufficiente per evitare l'eliminazione del Bayern Monaco.

2026-05-06 23:01:00 Il web non parla d’altro: Il Paris Saint-Germain si è guadagnato la possibilità di difendere il trofeo della Champions League nella finale contro l’Arsenal dopo che una vittoria per 1-1 con il Bayern Monaco si è assicurata una vittoria complessiva per 6-5 in semifinale. Dopo il thriller 5-4 della scorsa settimana all’andata a Parigi, questa prestazione più difensiva è stata altrettanto impressionante da parte dei detentori, che sono passati in vantaggio dopo tre minuti con Ousmane Dembele, con il gol di Harry Kane nel recupero che è arrivato troppo tardi perché i padroni di casa potessero organizzare una seria rimonta. In...🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League!Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a DembeléOusmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VIDEO. Bayern Monaco Psg 1-1: gol e highlights Champions; Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finale; Dembelè subito, Kane troppo tardi: 1-1, il PSG vola ancora in finale; Champions League, Bayern-Psg 1-1: Dembelé letale anche al ritorno, i francesi tornano in finale. Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finaleIl Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 ... ansa.it Bayern Monaco-Psg 1-1: video, gol e highlightsGara meno spettacolare rispetto al 5-4 del Parco dei Principi ma comunque intensa all’Allianz Arena. Il Psg trova un pareggio dopo essere stato a lungo in vantaggio e raggiunge l’Arsenal in finale di ... sport.sky.it Così il Presidente dei parigini dopo l'1-1 col Bayern Monaco all'Allianz Arena #PSG #BayernPSG #ChampionsLeague #Tuttosport x.com Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha esaltato la sua squadra, alla seconda finale di Champions League consecutiva, dopo la partita contro il Bayern Monaco di stasera - facebook.com facebook