Bayern Monaco-Paris Saint-Germain | confermate le squadre del ritorno

Le squadre che si affronteranno nel ritorno della sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono state ufficialmente confermate. La partita si terrà nelle prossime settimane, dopo che gli incontri di andata si sono conclusi senza ulteriori cambiamenti o sorprese. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono di conoscere quale formazione riuscirà a prevalere in questa fase della competizione. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alle squadre già in campo nel primo match.

2026-05-06 19:48:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si affrontano nuovamente all’Allianz Arena nella gara di ritorno della loro già epica semifinale di Champions League, con l’Arsenal che guarda per vedere chi affronteranno in finale. I Gunners si sono assicurati un posto nella finale per la seconda volta nella loro storia martedì, grazie a Bukayo Saka che ha segnato l’unico gol della gara di ritorno contro l’Atlético Madrid e si è assicurato una vittoria complessiva per 2-1. Il punteggio basso di quella sfida era in netto contrasto con quello che Bayern e PSG hanno prodotto la scorsa settimana al Parco dei Principi, dove i detentori di Luis Enrique hanno disputato una partita straordinaria contro i campioni della Bundesliga, vincendo 5-4.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Psg Bayern Monaco 5-4: abbiamo perso il lume della ragione

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