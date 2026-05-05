Bayern Monaco-Paris Saint-Germain | formazioni statistiche e anticipazioni

Mercoledì sera, all’Allianz Arena, il Bayern Monaco affronterà il Paris Saint-Germain nella semifinale di ritorno della Champions League. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per la sfida decisiva. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche evidenziano le prestazioni recenti di entrambe le compagini.

2026-05-05 16:16:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mercoledì sera il Bayern Monaco ospiterà il Paris Saint-Germain all’Allianz Arena per la semifinale di ritorno della Champions League. Il primo incontro tra le due squadre è stato subito un classico della Champions League, con il PSG che ha ottenuto una caotica vittoria per 5-4 a Parigi ottenendo un vantaggio di misura in Germania. Nonostante fosse sotto di tre gol in una fase, il Bayern è riuscito a rimontare nel finale mantenendo vivo il pareggio, assicurandosi che in palio ci fosse ancora un posto per la finale. La squadra di Vincent Kompany sentirà di avere tutte le possibilità di cambiare la situazione in casa, soprattutto considerando il suo formidabile record recente contro il PSG a Monaco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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