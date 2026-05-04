La partita di andata tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain si è conclusa con un totale di nove gol, offrendo uno spettacolo offensivo molto apprezzato dagli appassionati di calcio. La sfida di ritorno, prevista per il 6 maggio 2026 alle ore 21:00, si annuncia ancora incerta, con entrambe le squadre che si preparano a dare il massimo per avanzare nella Champions League. Le formazioni e le quote sono già disponibili, alimentando la curiosità degli scommettitori.

La gara di andata ha regalato ben 9 gol in uno spettacolo per il calcio moderno e offensivo, ma tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain la sfida è ancora apertissima. Intanto i bavaresi hanno rischiato lo scivolone interno contro il fanalino di coda Heidenheim, con Kompany costretto a far entrare le bocche da fuoco per raddrizzare la gara. Il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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