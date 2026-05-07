Bàtu riapre le porte a Taormina
Il ristorante Bàtu, situato nel Grand Hotel San Pietro di Taormina, ha riaperto le sue porte il 1° maggio, segnando l’inizio della stagione 2026. Questa riapertura conferma la posizione del locale come uno dei principali punti di riferimento per l’alta ristorazione e l’ospitalità nella regione. La struttura, nota per la cucina raffinata, riprende così le attività in vista di un nuovo anno di servizio.
Con la riapertura del 1° maggio di Bàtu, il ristorante fine dining del Grand Hotel San Pietro di Taormina, prende il via la stagione 2026 confermando il ruolo della struttura come punto di riferimento per l’ospitalità e l’alta ristorazione in Sicilia. Affacciato sulla costa ionica e immerso nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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