la biblioteca del conte tozzoni riapre le porte

La biblioteca del conte Giorgio Tozzoni riapre domani pomeriggio alle 17 nel salone d’onore di Palazzo Tozzoni. È il terzo di quattro incontri della rassegna ‘Domenica a palazzo’, evento che permette al pubblico di tornare a visitare gli spazi storici della residenza. La riapertura avviene in una giornata dedicata a questo ciclo di appuntamenti culturali.

La biblioteca del conte Giorgio Tozzoni riapre le sue porte al pubblico: domani pomeriggio, alle 17, il salone d’onore di Palazzo Tozzoni ospita il terzo dei quattro appuntamenti della rassegna ‘ Domenica a palazzo ’. Un’occasione unica per scoprire da vicino i libri, gli arredi d’epoca e le abitudini di una delle famiglie più rappresentative della storia imolese. A guidare la visita sarà l’archivista Laura Berti Ceroni, che guiderà i partecipanti ‘Tra libri e scaffali: la biblioteca del conte’, raccontando la storia della biblioteca di casa Tozzoni e le letture predilette dal conte Giorgio. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, non richiede prenotazione, fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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