Battiti Live Spring vince gli ascolti David di Donatello al 12,2%

Lo show musicale 'Battiti Live Spring' trasmesso ieri sera su Canale 5 ha ottenuto il primo posto tra gli ascolti della serata, con 2 milioni di spettatori. Nello stesso giorno, il premio cinematografico David di Donatello ha raggiunto una percentuale di ascolto del 12,2%. Entrambi gli eventi sono stati segnalati come protagonisti della programmazione televisiva e culturale italiana di oggi.

(Adnkronos) – Lo show musicale 'Battiti Live Spring', in onda ieri su Canale 5 vince la sfida della prima serata con 2.046.000 spettatori e il 18% di share. 'Chi l'ha Visto?' su Rai3 supera in termini di spettatori la cerimonia dei David di Donatello su Rai1. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha infatti conquistato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026. Battiti Live Spring (18%) vince facile contro il disastro David di Donatello (12.2%)Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 i David di Donatello interessano 1. Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time; Battiti Live Spring bocciato, pagelle 29 aprile: Tommaso Paradiso vince facile, Serena Brancale ha due volti, Noemi garanzia. Playback e autotune orripilanti; Battiti Live Spring, le pagelle: Annalisa perfetta (9), Sal Da Vinci in affanno (5). Ma la serata è senza senso (4); Tim Battiti Live Spring 2026, stasera in tv: cantanti e scaletta della seconda puntata. Ascolti tv, Battiti Live vince facile con il flop dei David di Donatello: in crescita sia Sciarelli che LabateChi l'ha visto? e Realpolitik crescono entrambi. Chi sale e chi scende tra i programmi della prima serata di ieri 6 maggio 2026 ... affaritaliani.it Ascolti tv 6 maggio: vince Battiti Live Spring (18%), i David di Donatello 2026 si fermano al 12.2%Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 si ferma al 12 ... fanpage.it David di Donatello 2026 vs Tim Battiti Live Spring. Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio: https://fanpa.ge/BNly6 - facebook.com facebook Secondo appuntamento su Canale 5 con "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com