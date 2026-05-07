Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026 Battiti Live Spring 18% vince facile contro il disastro David di Donatello 12.2%

Mercoledì 6 maggio 2026, la serata televisiva ha visto prevalere Battiti Live Spring, che ha ottenuto circa il 18% di share, contro i David di Donatello, trasmessi su un’altra rete e seguiti da circa 1,27 milioni di spettatori con il 12,2% di share. La differenza di ascolti tra i due eventi è risultata significativa, con il concerto musicale che ha attirato un pubblico più ampio rispetto alla cerimonia di premiazione.

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 i David di Donatello interessano 1.271.000 spettatori pari al 12.2% di share ( qui tutti i vincitori e qui i dati dello scorso anno). Su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.046.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 623.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Canary Black incolla davanti al video 928.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.672.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 627.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 678.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 397.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026. Battiti Live Spring (18%) vince facile contro il disastro David di Donatello (12.2%) Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026: BATTITI LIVE SPRING, DAVID DI DONATELLO, CHI L’HA VISTOASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio 2026 con i David di Donatello, la seconda puntata di TIM Battiti Live... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time; Ascolti tv ieri 29 aprile, ha vinto Battiti Live (19.5%), flop Siamo danza (9.3%), Mare Fuori 6 (4.9%): i dati Auditel; Ascolti Tv ieri (22 aprile): Battiti Live Spring funziona e Rai 1 sprofonda. Aldo Cazzullo vola con Gino Paoli; Battiti Live Spring, i cantanti della seconda puntata. Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live SpringGli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv 6 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Secondo appuntamento su Canale 5 con "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com Sapevate che @alessiobernabei ha una dolcissima gattina che si chiama #bermuda #alessiobernabei vi aspetta questa sera a Tim Battiti Live Spring #timbattitilive - facebook.com facebook