Sanità nuove regole sull' accreditamento | Occorre tutelare le oltre 3 mila imprese siciliane del settore

Sono state introdotte nuove regole sull'accreditamento nel settore sanitario in Sicilia, con l’obiettivo di tutelare le oltre 3.000 imprese locali. La riforma della programmazione socio-sanitaria e i meccanismi di accreditamento previsti dalla legislazione nazionale sono stati al centro di un dibattito, con l’affermazione che queste novità non devono favorire la concentrazione del mercato a discapito delle piccole e medie imprese che finora hanno assicurato un livello di qualità.

“La riforma della programmazione socio-sanitaria e i nuovi meccanismi di accreditamento previsti dalla nuova legislazione nazionale di settore non possono tradursi in un processo di concentrazione del mercato a danno delle piccole e medie imprese che finora hanno garantito una adeguata qualità nella erogazione dei servizi territoriali. Siamo di fronte a una svolta del sistema che va governata con buon senso, trovando i giusti correttivi che tutelino la continuità delle strutture già accreditate e contrattualizzate. Chiediamo che le procedure comparative riguardino esclusivamente i nuovi accreditamenti e non le strutture già contrattualizzate... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sanità in Sicilia, nuove regole sull’intramoenia, Schifani: “Più equità e trasparenza, meno attese”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Regione per riequilibrare il sistema La Regione Siciliana mette mano all’organizzazione dell’attività...

Assistenza sociosanitaria, l'Sos: "Nuova legislazione di settore, futuro a rischio per piccole e medie imprese siciliane"La sanità accreditata siciliana si mobilita a difesa del proprio ruolo alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova legge nazionale di settore,...

Tutti gli aggiornamenti su Sanità nuove regole sull'accreditamento....

Temi più discussi: Decreto sicurezza. Nuove regole per la sorveglianza sanitaria: visite a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe; Odissea sanità, a Viterbo quasi tre esami su dieci sono fuori tempo massimo; Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite: l'ultimo allarme sulle liste di attesa; Prescrizioni e autonomia infermieristica, Amato: Chiarezza su diagnosi e responsabilità.

Accreditamenti in sanità, con le nuove regole rischi per 3000 imprese sicilianeLa legge di riforma degli accreditamenti nel settore sanitario e sociosanitario mette a rischio la tenuta del settore in Sicilia, dove 3000 aziende rischiano di essere estromesse dagli affidamenti a s ... blogsicilia.it

Sanità e PMI, a Palermo un confronto su riforma e programmazione sociosanitariaMercoledì 4 marzo 2026 alle ore 11:00 la Camera di Commercio Palermo-Enna, in via E. Amari 11, ospiterà un confronto pubblico dal titolo Programmazione sociosanitaria e nuova legislazione sanitaria: ... blogsicilia.it

SANITÀ PUGLIESE, 104 CANDIDATI PER GUIDARE ASL E OSPEDALI: al via la selezione dei direttori generali facebook

Sanità territoriale, Efisia Mascia: «Impegno per rafforzare i servizi di prossimità» x.com