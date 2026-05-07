Durante la sessione di mercato, si parla di un possibile cambiamento per il difensore dell’Inter, con il Barcellona interessato a Gvardiol. Tuttavia, il club nerazzurro ha stabilito un prezzo di 70 milioni di euro per il giocatore e potrebbe decidere di tenerlo. Intanto, il tecnico del Barcellona ha manifestato una preferenza per il difensore croato rispetto ad altri profili.

di Alberto Petrosilli Bastoni potrebbe restare all’Inter nonostante le numerose voci sul Barcellona: il tecnico Flick infatti preferisce Gvardiol. L’ Inter di Cristian Chivu osserva l’evolversi delle manovre di mercato attorno a uno dei suoi leader. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi celebrano il titolo, il futuro di Alessandro Bastoni resta legato alle riflessioni strategiche del Barcellona e alle gerarchie di Hansi Flick. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni e l’ombra di Gvardiol: Flick ma l’Inter non fa sconti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrale nerazzurro rimane il primo obiettivo della dirigenza catalana per solidità e prospettiva.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni resta all’Inter? Il Barcellona punta Gvardiol. E Marotta fissa il prezzo a 70 milioni di euro

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