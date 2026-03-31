Bastoni Barcellona l’Inter fissa il prezzo | spunta una contropartita per chiudere

Il Barcellona ha presentato una proposta all’Inter per il trasferimento di Bastoni, con una richiesta economica elevata. La società catalana è disposta a offrire una pedina di lusso come contropartita per chiudere l’affare. La trattativa tra le due parti continua, con le parti che discutono le condizioni della possibile operazione. La richiesta di Marotta rimane alta, mentre i blaugrana valutano le loro opzioni.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, la richiesta di Marotta resta alta: i blaugrana pronti a inserire una pedina di lusso per convincere la dirigenza. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana nella prossima sessione estiva. Da tempo il Barcellona lavora sottotraccia per strappare il centrale all’ Inter, individuandolo come l’obiettivo primario per rinforzare il reparto arretrato di Hansi Flick. Tuttavia, l’operazione resta in salita a causa della valutazione monstre fatta dai nerazzurri, che non sembrano intenzionati a concedere sconti per uno dei pilastri della squadra di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dal portale catalano El Nacional, la soluzione per sbloccare lo stallo potrebbe arrivare dall’inserimento di una contropartita tecnica di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

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