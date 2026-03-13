Il mercato del calcio italiano si infiamma con la possibile cessione di Alessandro Bastoni dall’Inter al Barcellona. La trattativa tra le due squadre si fa più concreta, mentre il club blaugrana sarebbe disposto a pagare circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore. La notizia sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.

La tensione nel mercato del calcio italiano si è accesa intorno ad Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della nazionale, la cui possibile partenza verso il Barcellona viene discussa con crescente intensità. Sebbene i Nerazzurri abbiano fissato una soglia minima di settanta milioni di euro per cedere l’atleta, le pressioni esterne e l’accoglienza ostile nei campi italiani potrebbero spingere l’italiano a valutare un trasferimento estivo. Nonostante il contratto del giocatore scada solo a giugno 2028, le dinamiche attuali suggeriscono che né la società milanese né l’atleta stiano ancora pianificando una rottura definitiva, ma le porte rimangono socchiuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bastoni e il prezzo da 70 milioni: Inter e Barcellona si

