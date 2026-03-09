Il Gip di Frosinone ha deciso di archiviare l’indagine sulla capretta di Anagni, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero. La giudice Ida Logoluso ha stabilito che l’animale era già deceduto prima dell’intervento dei giovani coinvolti. La vicenda si è quindi conclusa senza ulteriori sviluppi legali.

Il Gip di Frosinone ha archiviato definitivamente l’inchiesta sulla capretta di Anagni. La giudice Ida Logoluso ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero: l’animale era già morto prima dell’aggressione dei giovani. Nessun reato di uccisione sussiste poiché la vittima non aveva vita al momento dei fatti. I sei ragazzi, tutti minorenni al tempo degli eventi, vengono scolti da ogni accusa penale. La sentenza della giustizia e il confine tra etica e diritto. L’ordinanza emessa dalla Dott.ssa Ida Logoluso segna un punto fermo nella giurisprudenza locale. Il Tribunale di Frosinone ha stabilito che l’accusa di uccisione di animali (art. 544 bis c. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capretta di Anagni: il Gip archivia, l'animale era già morto

