Niente da fare per l' OraSì contro la Pielle Livorno Ai playout sfiderà Fiorenzuola

La stagione regolare dell’OraSì Basket Ravenna si conclude con una sconfitta contro la Pielle Livorno, che ha vinto con il punteggio di 85-56 in una partita giocata in una delle palestre più calde del campionato. La vittoria della squadra di Livorno si è consolidata nel corso dei quaranta minuti, mostrando la propria solidità fisica e tecnica. L’esito della partita determina che l’OraSì affronterà Fiorenzuola nei prossimi playout.

Si chiude la stagione regolare dell’OraSì Basket Ravenna. L’ultima giornata sorride alla Pielle Livorno, che si impone 85-56 in uno dei palazzetti più caldi del campionato, confermando la propria qualità e fisicità per tutti e quaranta i minuti di gioco.I giallorossi partono in difficoltà in un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna in diretta. LiveUltimo impegno di stagione regolare per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ravenna. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna 85-56: dominio biancoblù, è quarto posto finaleUltimo impegno di stagione regolare per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ravenna. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guazzini cade: niente da fare per le 4 Azzurre; Promozione B. Tris per la Sammargheritese: niente da fare per la Calvarese; Niente da fare per le italiane in Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina eliminate; Non ho niente da festeggiare: a Monopoli polemiche per il post nostalgico del consigliere comunale con Faccetta Nera. Niente da fare per Matteini: respinto il patteggiamento. Verso il rinvio a giudizio insieme all’ex sindaca BugettiPrato, 11 febbraio 2026 – Sembrava fatta ma qualcosa non è filato per il verso giusto. Il patteggiamento sembrava già in tasca se non che, ieri, il giudice Fabio Gugliotta di Firenze a sorpresa tutti, ... lanazione.it Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton 2-6 - Il match in diretta(Adnkronos) - Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l'azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torn ... msn.com Niente da fare nemmeno per il Siracusa: le due siciliane lasciano il professionismo. Al “Provinciale”, un Trapani orgoglioso non molla fino alla fine ed esce tra gli applausi del suo pubblico - facebook.com facebook PAOLINI SALUTA MADRID Niente da fare per Jasmine, che perde in due set al terzo turno del torneo e saluta anticipatamente la capitale spagnola. Ora Baptiste affronterà Bencic nel prossimo turno #Tennis #MMOPEN #Paolini x.com