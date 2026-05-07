Basket in carrozzina a Formello l’ultima fase con Varese Lazio e Padova La stagione alla resa dei conti Nts va a caccia della serie A

A Formello si svolge l’ultimo weekend della stagione di basket in carrozzina di Serie B, con le finali tra Varese, Lazio e Padova. La competizione si conclude dopo un anno di partite e turni eliminatori, con l’ultimo atto previsto per sabato e domenica prossimi. L’obiettivo principale è la promozione in Serie A per Nts, che cerca di ottenere il salto di categoria.

Il viaggio lungo un anno della Serie B del basket in carrozzina ha la sua destinazione, Formello, e la data di fine giochi, sabato e domenica prossimi. Sarà proprio il centro sportivo della Lazio a ospitare le quattro squadre che si contenderanno un unico posto in Serie A. Tra queste c’è Nts Informatica Rimini che, dopo una regular season da imbattuta, prova a piegare la resistenza di avversarie di valore col talento del suo roster. Per Nts due partite già sabato 9, la prima alle 9.30 con Varese e la seconda alle 17.30 con la Lazio. Poi la terza e ultima gara, quella di domenica 10 alle 12.30 con Padova. "Tre avversarie di ottimo livello che durante la stagione hanno mostrato un buon basket – dice coach Fabio Raimondi –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina, a Formello l’ultima fase con Varese, Lazio e Padova. La stagione alla resa dei conti. Nts va a caccia della serie A Notizie correlate Basket in carrozzina, Nts Informatica Rimini sogna la serie A: weekend decisivo a FormelloTutto pronto per il grande appuntamento con la finale promozione del Torneo Antonio Maglio di Serie B Fipic: sabato 9 e domenica 10 maggio la Nts... Il sogno serie A passa da Formello: Nts Informatica pronta alla battaglia. Si parte contro VareseSarà Hs Varese Amca Elevatori la prima avversaria di Nts Informatica Basket Rimini nella finale per la promozione in Serie A Fipic. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basket in carrozzina: Reggio Calabria alza l'Euro Cup; Basket in carrozzina, a Formello l’ultima fase con Varese, Lazio e Padova. La stagione alla resa dei conti. Nts va a caccia della serie A; Diamante, la Reggio Bic protagonista: il basket in carrozzina oltre ogni etichetta · ilreggino.it; Basket in carrozzina, alla Castelvecchio il Memorial Dino Petruz & Janez Ucakar. Basket B in carrozzina. NTS Rimini si gioca la promozioneA Formello la fase finale con AMCA Varese, SS Lazio e Padova Millenium. Sabato alle 9,30 Rimini-Varese e alle 17,30 Rimini-Lazio ... altarimini.it Basket in carrozzina, Nts Informatica Rimini sogna la serie A: weekend decisivo a FormelloWeekend decisivo a Formello per la finale del Torneo Antonio Maglio: Rimini arriva imbattuta e punta alla promozione ... riminitoday.it Basket, Scandone Avellino perde a Messina: quarti playoff alla 'bella' - facebook.com facebook Dinamo Così Achille #Polonara sulla sua scelta di lasciare il basket giocato e sul suo ultimo periodo a #Sassari x.com