A due giornate dalla fine della regular season, le squadre di basket DREAM Pisa e GMV si preparano agli ultimi impegni prima dell’inizio dei play-off. Le gare si svolgono nel campionato di serie A2, con entrambe le formazioni che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La sfida tra le due squadre è prevista per la giornata successiva, mentre gli incontri precedenti hanno visto risultati importanti per le rispettive stagioni.

Pisa, 17 aprile 2026 – A due giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le otto squadre che parteciperanno ai play-off hanno già da tempo tutte un nome, ma a parte la prima, Fortezza Livorno e l’ultima, Team 90 Grosseto, le altre sei sono tutte posizionate tra quota 32 e quota 36, in una classifica che ancora deve definire la griglia degli spareggi. Tra queste, le due pisane DREAM e GMV: la prima è terza a quota 36, a pari punti di Ponsacco, la seconda è al sesto posto, appaiata a Volterra e US Livorno a quota 32. Sabato, alle 18,30 a Ghezzano, il GMV affronta Follonica, con cui ha ottime chance di vittoria, per risalire qualche posizione, mentre il DREAM è di scena domenica a Livorno, sul difficile campo della US.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2

Notizie correlate

Basket, DREAM Pisa e GMV lottano per salire ancora nella griglia dei play-off, in DR2Pisa, 9 aprile 2026 – A tre giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la situazione dei...

Basket, in DR2, derby di alta classifica a Pisa, tra DREAM e GMVPisa, 5 marzo 2026 – Aria di derby a Pisa, per DREAM-GMV, in programma sabato alle 18,30 al PalaDream di Via Belli: di fronte due squadre appaiate...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dragons in super forma. Union per la rivincita; Serie B Interregionale e C: il programma di Iseo e della Gardonese; La dirigenza del Faenza Basket Project: Trattative in corso per rinforzare la società e rispettare gli impegni; Virtus, domani con il Maccabi senza Pajola, Vildoza e Morgan. Jakovljevic: Mettere in campo i nostri principi. Diouf: Chiudere bene l’annata.

La dirigenza del Faenza Basket Project: Trattative in corso per rinforzare la società e rispettare gli impegniDopo la lettera di allarme di giocatrici e staff sui ritardi nei pagamenti, la dirigenza del Faenza Basket Project non nasconde le difficoltà e ... corriereromagna.it

Basket Project: Decisive Hours for the SaleThe Faenza management: We are considering several proposals. We are confident that negotiations will soon lead to a shared outcome. ... sport.quotidiano.net

Coach Dimitris Priftis ha presentato alla stampa la gara di domani contro Trento. Live su LBATV e Sky Sport Basket, palla a due alle 18.15 Presentazione integrale della gara: https://bit.ly/4tO5Qpp facebook

Talento dentro e fuori il parquet Novak Djokovic e Luka Doncic ospiti ieri sera del Real Madrid Basket x.com