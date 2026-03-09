Basket serie B Interregionale Successo casalingo per Stosa Virtus Risultato deciso già nel secondo quarto Niente da fare per Olimpia Legnaia

Nel campionato di basket serie B interregionale, la Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria casalinga contro Olimpia Legnaia. Il risultato si è deciso già nel secondo quarto, con la Virtus che ha mantenuto il vantaggio fino al punteggio finale di 72-51. I giocatori della Virtus hanno contribuito con diversi punti, mentre Olimpia Legnaia non è riuscita a reagire nel corso della partita.

STOSA VIRTUS 72 OLIMPIA LEGNAIA 51 VIRTUS: Ense 5, Braccagni 9, Redaelli ne, Costantini 14, Calvellini 7, Morciano 6, Gianoli 10, Bartelloni 6, Guerra 1, Cini 2, Crocetta 3, Castellino 9. Allenatore Evangelisti. LEGNAIA: Berardi 11, Euzzor 9, Santin, Betti ne, Merlo 3, Lakicevic 5, Lurini 5, Scali ne, Del Secco 11, Sulina 2, Lastrucci ne. Allenatore: Armellini. Arbitri: Piancatelli, Puliga. Parziali: 18-10; 47-15; 62-31. SIENA – La Virtus c'è. Vittoria di fondamentale importanza per la Stosa che supera l'Olimpia Legnaia Firenze, al termine di una prova di grande carattere. La partita è svoltata nella seconda frazione, quando la difesa rossoblù ha concesso appena 5 punti in tutto il quarto ai fiorentini.