Basilicata 58 comuni in campo | l’Azalea per sconfiggere i tumori

In Basilicata, 58 comuni partecipano all'iniziativa dell'Azalea per sostenere la lotta contro i tumori. Tra Potenza e Matera sono stati allestiti gazebo di Airc, dove cittadini possono donare e ottenere informazioni sulla ricerca oncologica. L'iniziativa prevede la distribuzione di fiori per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e gli studi in corso nella regione.

? Cosa scoprirai Dove troverai i gazebo di Airc tra Potenza e Matera?. Come può un fiore finanziare la ricerca oncologica in Basilicata?. Quali sono i dati sulle nuove diagnosi femminili previste per il 2025?. Perché i 58 comuni lucani si mobilitano proprio questo 10 maggio?.? In Breve Donazione minima di 18 euro per finanziare studi e nuove terapie oncologiche.. Tradizione nata nel 1984 per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori.. 35 comuni del potentino e diverse piazze di Matera ospiteranno i volontari.. Stime 2025 indicano 179.800 nuove diagnosi di patologie tumorali tra le donne.. Domenica 10 maggio, 58 centri della Basilicata parteciperanno alla raccolta fondi per l’Azalea della Ricerca organizzata da Airc, con una donazione minima di 18 euro per sostenere la lotta ai tumori femminili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, 58 comuni in campo: l’Azalea per sconfiggere i tumori Notizie correlate Leggi anche: Lotta ai tumori femminili, l'azalea della ricerca torna a Messina Leggi anche: Azalea della Ricerca in 4.000 piazze contro i tumori delle donne Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Airc, anche in Basilicata l'Azalea della Ricerca; Le feste patronali non sono propaganda: affondo di Giuliani sul centrodestra regionale; Poche biblioteche, poche librerie. Airc, anche in Basilicata l'Azalea della RicercaDomenica 10 maggio, torna la campagna per sostenere la ricerca sui tumori femminili. Gazebo in 58 Comuni lucani ... rainews.it ROSALBA FIORE TORNA ALL’UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA COME SPEAKER A INDIANA JOBS 2026 https://www.sassilive.it/economia/lavoro/rosalba-fiore-torna-alluniversita-della-basilicata-come-speaker-a-indiana-jobs-2026/ - facebook.com facebook