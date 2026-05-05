Lotta ai tumori femminili l' azalea della ricerca torna a Messina

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Fondazione Airc organizza l'iniziativa “L’azalea della ricerca” in diverse città italiane. L’evento coinvolge più di 4.000 piazze e vede la partecipazione di circa 600 volontari. L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare la ricerca sui tumori femminili. La manifestazione si svolge anche a Messina, dove si svolgeranno attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Domenica 10 maggio, per la Festa della Mamma, Fondazione Airc colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia grazie a 600.000 Azalee della Ricerca, che saranno distribuite con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’Azalea è disponibile anche su.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Festa della Mamma, un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumoriIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, tornano le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC in 3. Lotta ai tumori, Ancarani (Pd): "L'Irst di Meldola ai vertici nazionali. Qui la ricerca diventa cura"“I dati presentati dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Massimo Fabi confermano l’Emilia-Romagna ai vertici nazionali nella ricerca... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una folla alla Lilt Running. Esplode l’energia rosa; LOTTA AI TUMORI AL SENO, LA ASL DI LATINA SOSTIENE LA RACE FOR THE CURE; A Siracusa torna l’Azalea della Ricerca AIRC: il 10 maggio in piazza per la Festa della Mamma; La prevenzione è vita: Ancona inaugura la panchina rosa. Sabato e domenica l'Azalea della Ricerca AIRC per sostenere la lotta ai tumori femminiliIn oltre 150 piazze della Liguria torna uno degli appuntamenti solidali più attesi della primavera: sabato 9 e domenica 10 maggio rifiorisce l’Azalea della Ricerca promossa da Fondazione AIRC per la R ... primocanale.it Lotta ai tumori al seno: Roma, dal 7 al 10 maggio la Race For The Cure 2026. Franceschini (Gemelli), diagnosi precoce e accesso a cure di qualità fanno la differenzaLa prevenzione salva la vita e il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, è sempre più curabile. La Race For The Cure non è solo una corsa, ma un momento collettivo per diffondere consapevolez ... agensir.it #Napoli- Lotta alla camorra: Manfredi a inizio lavori abbattimento Palazzo Fienga, "Giornata storica per Torre Annunziata e Città Metropolitana" #Cronaca #Abbattimento #PalazzoFienga #Manfredi #Camorra #NanoTV Leggi qui l'articolo: https://www.nanotv.it/ - facebook.com facebook Si accende la lotta #Champions: a tre giornate dalla fine ecco le probabilità di ogni squadra x.com