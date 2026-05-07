In Basilicata sono stati assegnati 14 milioni di euro destinati allo sviluppo dell’agriturismo, con l’emissione di 88 certificati. I fondi sono stati destinati a supportare le attività agricole e a promuovere il turismo nelle zone più remote della regione. Questa misura mira a favorire l’occupazione e a incentivare le imprese locali a investire nel settore, creando nuove opportunità di crescita nelle aree rurali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi fondi il lavoro nei borghi più isolati?. Quali nuove opportunità si apriranno per le aziende agricole lucane?. Perché l'investimento privato è raddoppiato rispetto ai fondi pubblici?. Chi trarrà vantaggio concreti dall'ammodernamento delle strutture rurali?.? In Breve Investimento totale di 28 milioni tramite fondi CSR Basilicata 2023-2027.. Leva finanziaria raddoppia la quota pubblica con capitali privati degli agricoltori.. Obiettivo contrastare lo spopolamento nei borghi isolati della Basilicata.. L'assessore Carmine Cicala coordina l'aggiornamento della normativa regionale specifica.. L’assessore Cicala ha consegnato oggi 88 certificati per il bando Agriturismo, attivando fondi pubblici per circa 14 milioni di euro destinati a potenziare le realtà rurali in Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, 14 milioni per l’agriturismo: arrivano 88 certificati

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