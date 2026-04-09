Basilicata | 14 milioni per far decollare l’agriturismo rurale

In Basilicata sono stati stanziati 14 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’agriturismo rurale. L’obiettivo è favorire la crescita del settore attraverso investimenti mirati che coinvolgono aziende e strutture locali. Il finanziamento fa parte di un piano volto a rilanciare le attività agricole e turistiche nelle aree rurali della regione, con l’intento di migliorare le infrastrutture e promuovere il territorio.

La Basilicata punta a trasformare il proprio tessuto rurale attraverso un massiccio afflusso di capitali destinato al comparto agrituristico. L’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Cicala, ha infatti confermato l’erogazione di oltre 13,9 milioni di euro per sostenere le imprese del settore, con l’obiettivo di integrare la produzione agricola con i servizi di accoglienza e ospitalità. Il piano finanziario si concretizza attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando SRD03, che riguarda gli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (Azione A – Agriturismo), nel quadro del CSR Basilicata 2023-2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 14 milioni per far decollare l’agriturismo rurale Usura ed estorsione ai danni di un agriturismo: udienza per 14 imputatiSi è tenuta oggi, 16 gennaio, l’udienza del processo che vede imputate quattordici persone accusate, a vario titolo, di usura, estorsione e tentata... Pellegrino Mastella: “Sbloccati 13 milioni per la viabilità rurale dei Comuni sanniti”L’assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato al consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella, che aveva sollecitato... Temi più discussi: In Basilicata calano consumi beni durevoli; Agricoltura, 60 milioni per innovare le filiere: Cicala parte dai territori; Basilicata, transizione energetica: 10 milioni per smart grid e fondi per rinnovabili; Giro d'Italia 2026: Regione Basilicata, 4,7 milioni di euro per le strade lucane. Basilicata, 13,9 milioni per rafforzare agriturismi e imprese ruraliIn Basilicata 88 progetti agrituristici ricevono quasi 14 milioni di euro per innovazione, ammodernamento e sviluppo sostenibile. trmtv.it Agriturismo: Cicala, oltre 13,9 milioni per rafforzare imprese e territori ruraliCon questo intervento sosteniamo un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità e territorio, creando opportunità concrete per le imprese e valore per l'intera Basilicata. (ANSA) ... ansa.it L'assessore allo Sport della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, commenta la vittoria della Coppa Italia del Potenza Calcio: "Un successo importantissimo! Se vogliamo far crescere il calcio in Basilicata il Potenza deve andare in #SerieB". Il servizio compl - facebook.com facebook Caro carburante, Basilicata maglia nera d'Italia: «Benzina a prezzi autostradali» x.com