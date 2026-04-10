La regione Basilicata ha ricevuto un primo finanziamento di 5 milioni di euro destinato a intervenire sui danni causati dagli eventi meteorologici iniziati il 30 marzo. La somma, destinata ai comuni, arriva come primo aiuto immediato per far fronte alle conseguenze delle intemperie. La ripartizione di fondi è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali, che potranno avviare le operazioni di recupero e assistenza.

La Basilicata riceve un primo stanziamento di 5 milioni di euro per rispondere ai danni meteorologici che hanno colpito la regione a partire dal 30 marzo. La decisione segue la dichiarazione dello stato di emergenza approvata dal Ministro per la Protezione civile Musumeci, su proposta della stessa area geografica. Il maltempo estremo ha messo duramente alla prova il territorio lucano nelle ultime settimane. Dal 30 marzo, una serie di eventi atmosferici eccezionali ha causato esondazioni, frane e smottamenti che hanno richiesto interventi immediati. Per gestire l’urgenza e ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture danneggiate, è stata attivata la procedura di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, arrivano i primi 5 milioni: soccorso immediato ai comuni

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