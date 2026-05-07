Nella prossima partita di Serie A2, le Black Angels potranno contare sulla presenza di Claudia Consoli, campionessa che si unisce alla squadra per la sfida. Consoli ha alle spalle una carriera ricca di successi e ha dimostrato di essere un elemento affidabile nel campionato. La sua esperienza nei playoff potrebbe incidere sul rendimento della squadra, che punta a mantenere alta la concentrazione in vista degli incontri decisivi.

? Cosa scoprirai Quali numeri hanno reso Claudia Consoli una certezza in Serie A2?. Come influirà la sua esperienza nei playoff sul gruppo delle Black Angels?. Perché la centrale romana ha scelto proprio il progetto perugino?. In che modo i suoi 52 muri vincenti cambieranno la difesa in rete?.? In Breve Consoli ha segnato 231 punti e 52 muri vincenti nell'ultima stagione.. La centrale ha vinto la Coppa Italia A2 nel 2025 con San Giovanni in Marignano.. L'atleta ha giocato con Brescia e la Roma Volley prima del trasferimento.. La percentuale di attacco della giocatrice è stata del 42,1% nell'ultima annata.. La Bartoccini MC Restauri annuncia l’acquisto della centrale Claudia Consoli per rinforzare il reparto tecnico in vista della prossima sfida nella categoria A2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bartoccini MC: arriva la campionessa Consoli per la sfida in A2

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