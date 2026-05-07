Dopo settimane di voci e supposizioni sulla fine della relazione tra l’attore e la cantante, Barry Keoghan ha scelto di rilasciare una dichiarazione per fare chiarezza. In un’intervista, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a prendere determinate decisioni, senza fare riferimenti diretti a eventuali tradimenti o accuse specifiche. La sua dichiarazione arriva dopo un periodo di silenzio, in cui si sono susseguite indiscrezioni e commenti sui social.

Dopo mesi di speculazioni, accuse virali e un silenzio assordante, Barry Keoghan ha finalmente deciso di parlare. L’attore irlandese, diventato uno dei volti più riconoscibili del cinema contemporaneo grazie a film come Saltburn e al suo imminente ruolo di Ringo Starr nella quadrilogia sui Beatles diretta da Sam Mendes, ha affrontato di petto le voci che lo hanno travolto dopo la fine della sua relazione con Sabrina Carpenter. Durante l’episodio del podcast Friends Keep Secrets condotto da Benny Blanco e Lil Dicky, Keoghan ha negato categoricamente le accuse di tradimento che hanno dominato i social media per settimane. Ma soprattutto, ha spiegato perché ha scelto di sparire dalla vita pubblica, cancellando i suoi account social e ritirandosi dagli eventi mondani.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Barry Keoghan ha davvero tradito Sabrina Carpenter? L’attore svela la verità sulle motivazioni dietro la loro separazione

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