Ospite nella puntata del 28 aprile di Friends Keep Secrets, il podcast di Benny Blanco, Barry Keoghan ha voluto dare la sua visione sull'accaduto. Per prima cosa, l'attore ha raccontato che, ancora oggi, nonostante si sia cancellato dai social, riceva critiche online, che i più accaniti lasciano sotto forma di commenti e messaggi sul profilo Instagram del fratello, Erick Keoghan. La sua vita e la sua carriera attoriale, spiega Barry, sono state fortemente condizionate da questa situazione, tanto che l'attore spiega di aver «evitato alcune cose», aggiungendo: «Mi sento al sicuro nel dirlo, ma ho evitato alcune cose. Ho chiuso con Instagram e i profili social.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barry Keoghan parla per la prima volta delle voci sul tradimento di Sabrina Carpenter: «È circolata una versione dei fatti falsa»

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