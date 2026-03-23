Per la prima volta dalla fine della loro relazione, Barry Keoghan ha fatto esplicito riferimento all’odio che ha ricevuto online dopo la sua rottura con Sabrina Carpenter. Durante il suo intervento di venerdì al programma The Morning Mash Up di SiriusXM, l’attore irlandese ha rivelato di aver avuto bisogno di un po’ di tempo per isolarsi dal mondo al termine della sua love story con la popstar, naufragata nel 2024. «C’è molto odio online. Molti insulti riguardano il mio aspetto», ha detto l’interprete, che presto vestirà i panni di Ringo Starr nella serie di biopic sui Beatles diretti da Sam Mendes, al conduttore Ben Harlum. «Penso di essermi allontanato da internet, ma sono pur sempre una persona curiosa che vuole andare avanti e, se partecipo a un evento o vado da qualche parte, voglio vedere come viene accolta la cosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barry Keoghan parla apertamente dell’odio ricevuto online dopo la sua rottura con Sabrina Carpenter

Articoli correlati

Barry Keoghan: l’odio online lo costringe a non uscireL’attore Barry Keoghan ha confessato di essere costretto a non uscire di casa a causa degli insulti ricevuti online sul suo aspetto.

Barry Keoghan interpreta il Joker con un approccio nuovo, rottura di tradizione dopo 35 anniBarry Keoghan interpreta il Joker in *The Batman 2* con un approccio inedito, che spezza una tradizione di oltre trentacinque anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Barry Keoghan

Temi più discussi: Barry Keoghan e le critiche online: Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo; Barry Keoghan parla degli insulti sul suo aspetto: Ecco perché mi sono ritirato dalla vita pubblica; Barry Keoghan e le critiche online | Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo; Barry Keoghan | l’odio online lo costringe a non uscire.

Barry Keoghan parla apertamente dell’odio ricevuto online dopo la sua rottura con Sabrina CarpenterPer la prima volta dalla fine della loro relazione, Barry Keoghan ha fatto esplicito ... msn.com

Barry Keoghan: «Ricevo molti insulti sul mio aspetto. L’odio online mi fa venire voglia di non uscire più di casa»Il 33enne attore irlandese, che sarà Ringo Starr nel biopic sui Beatles, racconta gli attacchi continui sul suo aspetto e l’impatto che hanno avuto sulla sua vita: «Mi sto nascondendo». E il pensiero ... vanityfair.it

Barry Keoghan e le critiche online: "Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo" x.com

Barry Keoghan ha parlato apertamente dell’odio ricevuto online per il suo aspetto. “C’è molto odio su internet. Tantissimi attacchi su come sembro. È andata oltre… so che succede a tutti, ma mi ha colpito. Mi ha fatto chiudere in me stesso. Non voglio uscir facebook