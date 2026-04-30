Via le barriere architettoniche da Trappeto il Comune ottiene un finanziamento da 40 mila euro

Il Comune di Trappeto ha ottenuto un finanziamento di 40.000 euro destinato alla rimozione delle barriere architettoniche nel territorio. La somma sarà utilizzata per interventi che migliorano l’accessibilità degli spazi pubblici ai cittadini con disabilità. L’obiettivo è rendere più facile la mobilità e l’uso degli ambienti urbani per tutte le persone, senza barriere che ostacolino la loro partecipazione alla vita quotidiana.

Quarantamila euro per rimuovere le barriere architettoniche di Trappeto e renderla più accessibile ai disabili. Il Comune ha ottenuto un finanziamento destinato a rendere il litorale pienamente fruibile da chiunque con l’eliminazione di ostacoli per sedie a rotelle ma anche carrozzine. “Questo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Abbattimento barriere architettoniche, il Comune ottiene finanziamento: incontro pubblicoGiovedì 26 marzo prossimo, invito rivolto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e... Sant’Angelo a Cupolo, il Comune ottiene finanziamento da 536mila euroIl Comune di Sant’Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso C. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Via Aquileia: a giorni la gara per la nuova passerella pedonale; Stazioni Mm, via le barriere: E i lavori vanno avanti; Aler: in arrivo altri fondi, lavori e via le barriere; Chioggia, al via il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. San Mauro Pascoli, via le barriereOltre le barriere. L’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli aderisce alla campagna nazionale ’Siamo Tutti Pedoni’. Dopo l’approvazione del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architet ... ilrestodelcarlino.it Stazioni Mm, via le barriere: E i lavori vanno avantiGorgonzola: Villa Pompea e Cascina Antonietta, stallo segnalato dai residenti. Atm rassicura: Le operazioni sono complesse, ma non si sono mai fermate. ilgiorno.it Il 30enne li ha avvicinati nei pressi di un bar in via Monte San Michele: brandendo l’arma impropria, ha intimato loro di consegnargli il denaro per poi fuggire dopo che una delle vittime ha utilizzato spray al peperoncino. Poco dopo, è stato identificato dai cara - facebook.com facebook