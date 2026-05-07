Barisano | la Pieve di San Martino svela le sue origini romane

Gli scavi sotto il pavimento della Pieve di San Martino hanno portato alla luce resti di epoca romana che testimoniano le sue origini antiche. La chiesa, in passato, è stata costruita sopra una villa romana, di cui sono stati trovati elementi strutturali e alcuni frammenti archeologici. Questi ritrovamenti offrono una panoramica su come il sito sia stato riutilizzato nel corso dei secoli, trasformandosi da un complesso residenziale romano a un luogo di culto cristiano.

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? Punti chiave Cosa si nasconde sotto il pavimento della Pieve di San Martino?. Come è stata trasformata una villa romana in una chiesa cristiana?. Chi ha scoperto i mosaici antichi a due metri di profondità?. Dove si trovano gli affreschi bizantini nascosti nelle pareti della pieve?.? In Breve Visite ogni sabato di maggio presso via Voltuzza 6a a Barisano.. Mosaici romani rinvenuti a 2 metri sotto il piano di calpestio attuale.. Documenti storici attestano l'esistenza della pieve nei giorni 20 settembre 947 e 992.. Pubblicazione curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.. Sabato 9 maggio alle ore 16, la frazione di Barisano ospiterà la visita alla Pieve di San Martino, segnando l’apertura dell’ottava edizione della rassegna A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barisano: la Pieve di San Martino svela le sue origini romane Notizie correlate Dalle "ville" romane alla fede: alla scoperta del fascino senza tempo della Pieve di BarisanoInizierà con la visita alla Pieve di Barisano, in programma sabato 9 maggio alle 16, l'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche... L'alpinista Hervé Barmasse a Fara San Martino racconta le sue imprese sulle cime di tutto il mondoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Giovedì...