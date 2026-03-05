L' alpinista Hervé Barmasse a Fara San Martino racconta le sue imprese sulle cime di tutto il mondo

Giovedì 12 marzo a Fara San Martino, Hervé Barmasse, noto alpinista, sarà presente per condividere le sue esperienze sulle vette di tutto il mondo. L’evento fa parte di una serie di incontri dedicati alla cultura della montagna e all’esplorazione. Barmasse racconterà le sue imprese e le sfide affrontate durante le sue spedizioni. La partecipazione è rivolta a tutti gli appassionati di montagna e avventure.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Giovedì 12 marzo, a Fara San Martino, arriva Hervé Barmasse, protagonista di una stagione di incontri dedicati alla cultura della montagna e all’esplorazione consapevole. Alpinista, guida alpina, esploratore e divulgatore, condivide con il pubblico la sua pratica dell’alpinismo: non la semplice conquista della vetta, ma il dialogo silenzioso con l’ambiente, il rispetto profondo per la natura e la responsabilità verso i territori. L'appuntamento è alle ore 18, al teatro comunale, con la conferenza “Oltre l'orizzonte”, un emozionante racconto supportato da immagini e video delle sue imprese ed esplorazioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Hervé Barmasse, la montagna è partigianaDalle Alpi alle Ande, dall’Hindu Kush all’Atlante, la montagna è un osservatorio privilegiato delle contraddizioni del nostro tempo ed emblema del...

Leggi anche: Btm Italia, buyer da tutto il mondo in Puglia: riflettori accesi sul Gargano e sulle sue eccellenze

Tutto quello che riguarda Hervé Barmasse.

Temi più discussi: Un lungo crepaccio si è aperto a 50 metri dalla vetta del Breithorn Occidentale. L'alpinista Hervé Barmasse ne segnala la presenza: Attenzione a possibili ponti di neve; Roberto Mantovani presenta 'Monte Corno. Pareva che io fussi in aria' a Condove (TO); Scialpinista nel crepaccio sul Monte Rosa, si attende schiarita per il recupero; Alta Badia: il paradiso dei ciclisti tra Dolomiti ed eventi leggendari.

Un lungo crepaccio si è aperto a 50 metri dalla vetta del Breithorn Occidentale. L'alpinista Hervé Barmasse ne segnala la presenza: Attenzione a possibili ponti di neveUn lungo crepaccio si è aperto a cinquanta metri dalla vetta del Breithorn Occidentale: a segnalarne la presenza è l’alpinista valdostano Hervé Barmasse: Con un crepaccio così si rischia tanto. Per ... ildolomiti.it

Hervé Barmasse firma il concatenamento delle cime del Gran SassoL'alpinista valdostano Hervé Barmasse ha realizzato il primo concatenamento e la traversata integrale di tutte le vette principali del massiccio del Gran Sasso d'Italia, in solitaria e in inverno. ansa.it

: ´ , Era il 3 marzo 2021 quando Hervé Barmasse, alpinista valdostano nato ad Aosta il 21 dicembre 1977, partì al - facebook.com facebook