A Bari è stato adottato un nuovo piano per la gestione dei rifiuti sanitari che prevede l’eliminazione dei blocchi ai mezzi di Amiu Puglia. Recentemente, si è verificato un episodio in cui un fazzoletto ha impedito il passaggio di un camion, causando un'interruzione nella raccolta dei rifiuti. Inoltre, i rifiuti provenienti da pazienti oncologici hanno portato alla quarantena di alcuni mezzi di trasporto, rallentando le operazioni di smaltimento.

? Cosa scoprirai Come può un semplice fazzoletto bloccare i mezzi di Amiu Puglia?. Perché i rifiuti dei pazienti oncologici causano la quarantena dei camion?. Cosa prevede il nuovo protocollo Te.so.ra per i pazienti di Bari?. Chi deve attivare il ritiro gratuito dei materiali radioattivi a domicilio?.? In Breve Protocollo firmato da Luigi Fruscio e Antonella Lomoro per il progetto Te.so.ra.. Ritiro gratuito tramite numero verde 800 011 558 nei giorni feriali e sabato.. Contaminazione materiali assorbenti causa quarantena immediata dei mezzi Amiu Puglia.. Servizio attivo per pazienti oncologici residenti nel Comune di Bari.. Il sindaco Vito...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: nuovo piano per i rifiuti sanitari: stop ai blocchi dei mezzi

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