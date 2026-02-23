Disagi tra Grisì e Camporeale lavori al via | Priorità ai mezzi agricoli e ai sanitari

La strada provinciale tra Grisì e Camporeale si interrompe per lavori urgenti, causati da un cedimento improvviso. Le ruspe sono arrivate per riparare il tratto danneggiato, che blocca il passaggio di mezzi agricoli e sanitari. La priorità resta il ripristino della viabilità, con interventi rapidi e mirati. I residenti attendono con ansia il completamento dei lavori, che dovrebbero ridurre i disagi e ripristinare i collegamenti. La strada resterà chiusa ancora per alcune ore.

C’è finalmente il rumore delle ruspe a rompere l’isolamento tra Grisì e Camporeale. Sono ufficialmente partiti i lavori di somma urgenza sulla Strada Provinciale 30, precisamente al chilometro 9+100, dove una frana aveva letteralmente mangiato l’asfalto, rendendo il passaggio impossibile. Il cedimento non è stato un evento casuale: a innescare lo smottamento è stata la rottura di una condotta di scarico delle acque piovane, che ha eroso la base della carreggiata fino a farla collassare. Stamattina, durante un sopralluogo tecnico sul cantiere, l’assessore alla viabilità di Monreale, Giulio Mannino, e il consigliere metropolitano Maurizio Costanza hanno fatto il punto con la direzione dei lavori. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Dossi nella via principale di Villaseta, proteste per i disagi ai mezzi di soccorsoA Villaseta, lungo la via principale, sono state segnalate proteste legate ai nuovi dossi di rallentamento installati a seguito dei recenti lavori di rifacimento stradale.

Ponte al Pino, anche la domenica è filata liscia. Tra febbraio e marzo chiusura parziale ai mezziAl Ponte al Pino, anche la domenica si è svolta senza particolari disagi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Monreale, nella maggioranza consiliare emergono malumori e insofferenze; Frana sulla provinciale 30 di Grisì: strada chiusa e disagi per collegamenti con Partinico; Camporeale, frana sulla provinciale 30 per Grisì: Lavori fermi.

"RIFACIMENTO MANTO STRADALE Dopo le tante denunce alle ditte che hanno effettuato i lavori per le reti energetiche, fibra ecc. nel sottosuolo, stanno iniziando a ripristinare lo stato dei luoghi in tutte le zone che hanno arrecato il disagio. Oggi è toccato a - facebook.com facebook