Stop ai treni a Bari Centrale il ' piano navette' regge l' urto del primo giorno

Nella stazione centrale di Bari oggi si sono verificati disagi legati alla chiusura quasi totale dei treni, mentre il nuovo piano navette è stato messo alla prova. Non sono state segnalate proteste o problemi tra i pendolari, e il primo giorno di stop sembra essere passato senza incidenti. La situazione sembra gestibile e senza intoppi significativi.

Lo stress test sembra sia stato superato con agilità. Nella Stazione Centrale di Bari il primo giorno segnato dalla chiusura quasi totale sta scorrendo indenne, senza proteste da parte di pendolari e viaggiatori. Il sistema, studiato da Trenitalia per i giorni di giovedì 5 e venerdì 6 marzo, è imperniato sul regionale Barletta-Fasano: il convoglio sta fungendo, in pratica, da 'navetta' sui binari per permettere l'ingresso nello scalo centrale di Bari dei passeggeri degli Intercity e di alcuni treni 'Freccia'. I treni provenienti da Foggia, Taranto e Lecce, infatti, non stanno accedendo direttamente alla Stazione Centrale di Bari. Oggi e domani, le ultime fermate attive per il capoluogo pugliese sono, a nord, quella del 'Villaggio del Lavoratore' (nella Zona Industriale) e, a sud, quella di Torre a Mare.

