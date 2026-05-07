Bari maxi-blitz contro i clan | interrogatori per 14 arrestati

A Bari, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di grande portata contro alcuni membri di gruppi criminali, portando all’arresto di 14 persone. Durante le indagini sono stati avviati interrogatori per comprendere meglio le accuse a loro carico. Tra gli episodi investigati, si conta anche un omicidio avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un cameriere, il cui decesso è risultato legato a un errore fatale.

? Cosa scoprirai Chi sono i 14 arrestati coinvolti nella faida tra i clan?. Come è avvenuto l'errore fatale che ha ucciso il cameriere?. Quali prove emergeranno dall'autopsia di Filippo Scavo il 12 maggio?. Come colpirà la Guardia di Finanza i patrimoni dei clan?.? In Breve Omicidio di Raffaele Capriati il 1 aprile 2024 e Filippo Scavo il 19 aprile.. Morte del cameriere Angelo Pizzi a Bisceglie il 30 aprile durante l'agguato.. Autopsia su Filippo Scavo programmata per martedì 12 maggio presso l'Istituto di Bari.. Arresti di Dylan Capriati, Aldo Lagioia e Nicola Morelli per l'omicidio dello Scavo.. Domani mattina a Bari iniziano gli interrogatori per 14 persone fermate ieri in carcere durante un maxi-blitz coordinato contro i clan Capriati e Strisciuglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, maxi-blitz contro i clan: interrogatori per 14 arrestati Notizie correlate Leggi anche: Bari, clan Capriati e Strisciuglio: arrestati 14 esponenti Napoli, blitz all’alba contro il clan Mazzarella: 16 arrestati per frodi informatiche, phishing e armiOperazione antimafia a Napoli: 16 arrestati vicini al clan Mazzarella per frodi informatiche, phishing, clonazione di siti bancari e detenzione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caccia ai pedofili sul web: 9 città coinvolte, un indagato a Bari. Sequestrati migliaia di file; Bari, blitz antimafia: 14 fermi per gli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo; Clan Senese, maxi blitz contro i narcos vicini al boss: 18 arresti; Chi è Dylan Capriati, il rampollo del clan arrestato per l'omicidio Scavo: l'ipotesi vendetta per la morte dello zio Lello. Bari, scatta il blitz contro i clan prima di San Nicola: presi i rampolli dei boss Strisciuglio e Capriati TUTTI I NOMILa risposta della Dda dopo le tensioni cominciate il 19 aprile nella discoteca Divina di Bisceglie: tutto parte dall'omicidio del rampollo del boss della città vecchia. Perquisizioni di polizia, carab ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, maxi blitz all’alba: 14 arresti tra clan rivali, tensione per la guerra mafiosaUna vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all’arresto di 14 persone a Bari, al termine di un intervento congiunto di polizia, carabinieri e guardia di finanza. baritalianews.it La parola a un capitano vero. Il Bari arriva all’ultimo atto del campionato con il fiato corto ma ancora padrone del proprio destino. Sul campo del Catanzaro, domani sera, i biancorossi si giocano tutto - facebook.com facebook