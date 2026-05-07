Bari maxi-blitz contro i clan | interrogatori per 14 arrestati

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di grande portata contro alcuni membri di gruppi criminali, portando all’arresto di 14 persone. Durante le indagini sono stati avviati interrogatori per comprendere meglio le accuse a loro carico. Tra gli episodi investigati, si conta anche un omicidio avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un cameriere, il cui decesso è risultato legato a un errore fatale.

? Cosa scoprirai Chi sono i 14 arrestati coinvolti nella faida tra i clan?. Come è avvenuto l'errore fatale che ha ucciso il cameriere?. Quali prove emergeranno dall'autopsia di Filippo Scavo il 12 maggio?. Come colpirà la Guardia di Finanza i patrimoni dei clan?.? In Breve Omicidio di Raffaele Capriati il 1 aprile 2024 e Filippo Scavo il 19 aprile.. Morte del cameriere Angelo Pizzi a Bisceglie il 30 aprile durante l'agguato.. Autopsia su Filippo Scavo programmata per martedì 12 maggio presso l'Istituto di Bari.. Arresti di Dylan Capriati, Aldo Lagioia e Nicola Morelli per l'omicidio dello Scavo.. Domani mattina a Bari iniziano gli interrogatori per 14 persone fermate ieri in carcere durante un maxi-blitz coordinato contro i clan Capriati e Strisciuglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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