Napoli blitz all’alba contro il clan Mazzarella | 16 arrestati per frodi informatiche phishing e armi

All’alba a Napoli, le forze dell’ordine hanno condotto un blitz che ha portato all’arresto di 16 persone legate al clan Mazzarella. Le accuse riguardano frodi informatiche, attività di phishing, clonazione di siti bancari e la detenzione di armi. L’operazione ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato al sequestro di materiale riconducibile alle attività illecite del gruppo.

Operazione antimafia a Napoli: 16 arrestati vicini al clan Mazzarella per frodi informatiche, phishing, clonazione di siti bancari e detenzione di armi. Indaga la DDA. Operazione antimafia all'alba a Napoli. I carabinieri del Comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica, accesso abusivo a sistemi informativi e detenzione abusiva di armi. Tutti i reati contestati sono aggravati dalla finalità mafiosa. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, blitz all’alba contro il clan Mazzarella: 16 arrestati per frodi informatiche, phishing e armi Articoli correlati Blitz all’alba in tutta Napoli contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-SavareseL'operazione in diverse zone del Centro Storico di Napoli: impegnati uomini dell'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, dalla Sanità a... Maxi operazione anticamorra a Napoli: blitz all’alba contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-SavareseDalle prime luci dell’alba, Napoli è teatro di una vasta operazione anticamorra condotta congiuntamente dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di... Contenuti e approfondimenti su Napoli blitz all'alba contro il clan... Temi più discussi: Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri: il blitz all'alba; Nuove frontiere delle frodi informatiche, blitz dei carabinieri all'alba: misure cautelari per 16 persone; L'altra Città Bianca: due gruppi per gestire il mercato della droga a Ostuni; Frodi informatiche. Blitz all’alba contro i Mazzarella, 16 arresti. Camorra e frodi informatiche, colpo al clan Mazzarella: Blitz all’alba, eseguite 16 misure cautelari (Video)L’egemonia del clan Mazzarella non passa più solo per il controllo fisico dei quartieri di Napoli, ma corre sui fili della rete. All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno inferto u ... ilcrivello.it Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri: il blitz all'albaDalle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, a carico di 1 ... napoli.repubblica.it Chiariello: “Conte vuole restare, ma il Napoli non può più spendere come prima” Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi sul - facebook.com facebook