Bari clan Capriati e Strisciuglio | arrestati 14 esponenti

A Bari, nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine, sono stati arrestati 14 esponenti legati ai clan Capriati e Strisciuglio. Le indagini riguardano due omicidi avvenuti negli ultimi mesi, quelli di Lello Capriati e Filippo Scavo. Le autorità hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri di armi, documenti e contanti. La vicenda si inserisce in un quadro di attività criminali riconducibili a queste organizzazioni.

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. Una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta congiuntamente dalla Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT, ha portato all’ arresto e al fermo di 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio. Proseguono intanto perquisizioni e controlli su larga scala, eseguiti con il concorso di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Lello Capriati, nipote dello storico boss Tonino, fu ucciso a colpi di pistola la sera del 1° aprile 2024 a Torre a Mare, a Bari. Filippo Scavo, ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile scorsi, durante una sparatoria in una discoteca di Bisceglie, era invece ritenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Blitz Antimafia a Bari: 14 arresti nei clan Capriati e Strisciuglio | Svolta sugli omicidi

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