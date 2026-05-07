Durante i David di Donatello 2026, abbiamo incontrato Barbara Ronchi, candidata in due categorie diverse per ruoli molto distinti: una come segretaria di Diva Futura e l’altra come Elisa. La discussione si è concentrata sulla possibilità di uno spin-off di Diana, commentando che senza la presenza di Imma Tataranni, questa scelta non avrebbe senso. Ronchi ha condiviso le sue opinioni sulle potenzialità di questa idea e sulla sua esperienza nel settore.

In occasione dei David di Donatello 2026, abbiamo intervistato Barbara Ronchi, candidata sia come attrice protagonista sia come attrice non protagonista per due ruoli molto diversi tra loro: da una parte la segretaria di Diva Futura, dall’altra Elisa. L’attrice ha raccontato la gioia per le candidature, il valore dei film in concorso, la complessità del personaggio di Elisa e il suo sguardo sul cinema italiano dell’ultimo anno. Spazio anche a una battuta su Imma Tataranni e sulla possibilità di uno spin-off dedicato al suo personaggio. L’intervista a Barbara Ronchi. Due candidature ai David di Donatello: una come attrice protagonista, l’altra come non protagonista.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Barbara Ronchi: Uno spin-off di Diana dopo Imma Tataranni Non avrebbe senso senza Imma

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