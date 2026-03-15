Imma Tataranni 5 la trama della terza puntata del 22 marzo | Imma ha un segreto Diana scopre tutto

La terza puntata di Imma Tataranni 5 andrà in onda domenica 22 marzo su Rai1. Nella puntata, Imma nasconde un segreto che viene scoperto da Diana. La trama si concentra sui momenti in cui Diana riesce a scoprire qualcosa di importante riguardo a Imma. La puntata si propone di rivelare dettagli sulla relazione tra i personaggi principali.

Le anticipazioni della prossima puntata di Imma Tataranni 5 in onda domenica 22 marzo su Rai1. Diana smaschera Imma. Pietro è geloso della ex moglie perché troppo intima con Mike. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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