Barbara Berlusconi | Niente social sotto i 16 anni Mio padre sceglieva cosa farmi guardare in tv

Barbara Berlusconi ha dichiarato che i suoi figli non usano i social prima dei 16 anni e ha ricordato che suo padre sceglieva cosa le faceva vedere in televisione da bambina. La donna, imprenditrice e terzogenita di un noto imprenditore, ha spiegato che questa è stata la sua esperienza di crescita. Ora, con i suoi figli, si è impegnata a seguire un approccio simile, limitando l’accesso ai dispositivi digitali.

Barbara Berlusconi, terzogenita di Silvio e Presidente di una Fondazione che porta il suo nome, ha recentemente acceso il dibattito pubblico sul tema della dipendenza tecnologica tra i giovanissimi. In una recente intervista ha presentato i risultati di una ricerca commissionata a Swg, evidenziando come il rapporto tra adolescenti e smartphone sia ormai una vera "emergenza educativa". Secondo l'imprenditrice, l'obiettivo non è demonizzare il progresso, ma comprendere come questi strumenti, che non sono affatto neutri, incidano profondamente in una fase della vita delicata come l’adolescenza. Nell'intervista, Barbara Berlusconi traccia un parallelo tra la sua educazione e quella che impartisce ai suoi cinque figli.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Barbara Berlusconi: "Niente social sotto i 16 anni. Mio padre sceglieva cosa farmi guardare in tv" Notizie correlate Barbara Berlusconi e il no ai social per i minori: «Mio padre sceglieva cosa farmi guardare in tv»Barbara Berlusconi dice che è giusto vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni. Leggi anche: "No all'uso dei social ai minori di 16 anni. Papà ci selezionava cosa guardare in tv" Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Inter, super Thuram non si ferma più: senza Lautaro è diventato lui il trascinatore. Barbara Berlusconi: Papà sceglieva cosa vedevamo in tv. Ai miei figli niente smartphone fino ai 16 anniLa terzogenita del Cav al Giornale: In Italia ci sono leggi per gli adolescenti sull'alcol, sull'acquisto delle sigarette, sulla fruizione di ... huffingtonpost.it Barbara Berlusconi contraria all’uso dei social ai minori: Papà ci selezionava cosa vedere in tvLa terzogenita del Cavaliere, madre di 5 figli: Non è lo strumento tecnologico ad essere sotto accusa, ma come viene utilizzato. E racconta il rapporto con ... repubblica.it