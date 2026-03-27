GI Joe | A Real American Hero 1 – Il rilancio della serie classica scritta da Larry Hama

A dicembre abbiamo annunciato l’ingresso dei G.I. Joe nell’Energon Universe, un universo condiviso con Transformers e Void Rivals. La serie classica, intitolata G.I. Joe: A Real American Hero 1, è stata recentemente rilanciata con una nuova pubblicazione scritta da Larry Hama. La storia si inserisce in questa più ampia evoluzione del franchise, mantenendo i personaggi e gli elementi originali.

A dicembre vi abbiamo raccontato sul blog l’ingresso dei G.I. Joe nell’Energon Universe, l’universo condiviso con Transformers e Void Rivals. Oggi invece vogliamo parlarvi della serie a fumetti classica, che Skybound ha rilanciato nel 2023 e che arriva in Italia per saldaPress. G.I. Joe: A Real American Hero ha infatti alle spalle una storia quarantennale, che ha visto alternarsi come editore prima Marvel Comics (1982-1994), poi IDW Publishing (2010-2022), proseguendo sempre con la stessa numerazione. All’interno del volume appena uscito troverete, quindi, i numeri 301-305, ma non fuggite subito spaventati! saldaPress ha infatti inserito all’inizio diverse pagine che introducono i personaggi principali e riassumono in maniera abbastanza dettagliata gli eventi più importanti dell’intera serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - G.I. Joe: A Real American Hero 1 – Il rilancio della serie classica scritta da Larry Hama

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