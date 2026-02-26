Larry Summers si dimetterà da Harvard per i legami con Epstein

L’economista ed ex Segretario al Tesoro di Bill Clinton, Larry Summers, ha annunciato mercoledì l’intenzione di ritirarsi dalla cattedra presso l’Università di Harvard alla fine dell’anno accademico, a causa delle indagini sui suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. In una dichiarazione, Summers ha descritto il pensionamento come una “decisione difficile” e si è detto “grato” alle migliaia di studenti e colleghi con cui ha insegnato e lavorato. Il signor Summers, in congedo da novembre, non tornerà a insegnare prima di lasciare l’università. Si è anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, ha dichiarato il portavoce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

