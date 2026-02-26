L’economista ed ex Segretario al Tesoro di Bill Clinton, Larry Summers, ha annunciato mercoledì l’intenzione di ritirarsi dalla cattedra presso l’Università di Harvard alla fine dell’anno accademico, a causa delle indagini sui suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. In una dichiarazione, Summers ha descritto il pensionamento come una “decisione difficile” e si è detto “grato” alle migliaia di studenti e colleghi con cui ha insegnato e lavorato. Il signor Summers, in congedo da novembre, non tornerà a insegnare prima di lasciare l’università. Si è anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, ha dichiarato il portavoce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Larry Summers si dimetterà da Harvard per i legami con Epstein

Bill Gates “si è assunto la responsabilità” dei legami con Epstein”Bill Gates “si è assunto la responsabilità delle sue azioni” e ha parlato dei suoi legami con Jeffrey Epstein durante un incontro con lo staff della...

“Epstein aveva legami con la Cia”: negli Usa si indaga sui rapporti tra il finanziere e l’agenziaLa Central Intelligence Agency (Cia) ha affermato in più occasioni di non possedere alcuna informazione relativa a Jeffrey Epstein, il finanziere...

Prince Andrew ARRESTED on His Birthday: Who Knew You Could Arrest Pedophiles

Temi più discussi: File Epstein: Larry Summers si dimetterà da professore di Harvard; Larry Summers si dimetterà da Harvard per legami con Epstein; Harvard scarica Summers: Non insegnerà più; Larry Summers si dimette da Harvard per i legami con Epstein.

L'ex rettore Lawrence Summers si dimette dalla cattedra di Harvard dopo rivelazioni su EpsteinL'economista Lawrence Summers ha deciso di non proseguire nell'insegnamento a Harvard: la scelta è legata alla diffusione di documenti che rivelano rapporti con Jeffrey Epstein ... notizie.it

Scandalo Epstein, Larry Summers si dimette dal cda di OpenAILarry Summers si è dimesso dal cda di OpenAI a causa delle critiche per la corrispondenza con Jeffrey Epstein. Harvard sta revisionando le interazioni di Summers con Epstein, che ha espresso profondo ... milanofinanza.it

Larry Summers, già Segretario al Tesoro durante l'amministrazione di Bill Clinton, si è dimesso dal suo incarico presso l'Università di Harvard. La decisione è giunta in seguito alle evidenze emerse circa le relazioni intrattenute con il finanziere Jeffrey Epstein. - facebook.com facebook

Primi effetti degli Epstein Files anche negli USA L’ex segretario al Tesoro di Clinton, Larry Summers dimissiona da Harvard. @RSIInfo_ x.com