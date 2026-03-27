Bao Publishing presenta Quello che la pioggia non dice vol2 | il finale del manga di Izumi Okaya 

Cosa spinge le persone a legarsi sentimentalmente, se poi le relazioni causano incomprensioni e problemi? Ame non può fare a meno di osservare chi le sta intorno e trovare solo complicazioni all’amore. ma potrebbe finalmente scoprire che sposarsi o frequentare qualcuno non sono le uniche manifestazioni di affetto possibili per stare vicino agli altri. Izumi Okaya conclude il suo manga su una ragazza che non riesce a innamorarsi condividendo una delicata riflessione sull’amicizia e la cura per le persone a cui teniamo. «E così, a poco a poco, impariamo a conoscere dei lati di Ame nascosti.» BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Quello che la pioggia non dice vol. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Quello che la pioggia non dice vol.2: il finale del manga di Izumi Okaya

Articoli correlati

Grazie a BAO Publishing è in uscita il manga Quello che la pioggia non diceSta per arrivare in tutte le librerie e fumetterie, un nuovissimo manga che appassionerà tutti gli appassionati e non solo.

Bao Publishing presenta Il suo odore dopo la pioggia di José Luis MunueraIl fumettista spagnolo José Luis Munuera adatta ‘Il suo odore dopo la pioggia’, il romanzo di Cédric Sapin-Defour portato in Italia da Salani, che è...

Altri aggiornamenti su Bao Publishing

Temi più discussi: Bao Publishing – Le uscite dal 23 al 29 marzo 2026; La fantascienza dello sfruttamento in Frontier di Guillaume Singelin; Medea – Reinterpretare un classico intramontabile; Esce Quello che la pioggia non dice vol. 2 di Izumi Okaya.

Bao publishing presenta: Quello che la pioggia non diceBAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Quello che la pioggia non dice vol. 1 di Izumi Okaya. Ame è una giovane donna che vive sola, ha un lavoro e nor ... lospaziobianco.it

Grazie a BAO Publishing è in uscita il manga Quello che la pioggia non diceSta per arrivare in tutte le librerie e fumetterie, un nuovissimo manga che appassionerà tutti gli appassionati e non solo. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo ... msn.com

Finalmente è arrivato! SYBILLINE (https://baopublishing.it/prodotti/sybilline/) di Sixtine Dano, è un volume bellissimo, di grande formato, in bianco e nero, disegnato meravigliosamente e scritto ancora meglio. Una storia basata su testimonianze reali, densa di - facebook.com facebook